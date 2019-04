Copa do Brasil – Santos e Vasco medem forças na Vila

Com 14 gols marcados e apenas dois sofridos em quatro jogos (média de 3,5 por partida), o Santos é, até aqui, o melhor time da Copa do Brasil. E para seguir embalado rumo ao título, o Peixe enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela abertura da 4ª fase da competição nacional. O técnico Jorge Sampaoli fará apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Atlético-Go na última quinta-feira, com a entrada de Gustavo Henrique, de volta de suspensão, no lugar de Lucas Veríssimo. Expulso contra o Dragão goiano, Cueva não estará à disposição esta noite. Do outro lado, o time de São Januário vive um momento de tensão. Derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo no jogo de ida da final do Carioca, o time cruzmaltino tenta se manter vivo na Copa do Brasil para encarar outra decisão com Fla, no domingo, e com o Santos, novamente, na próxima quarta.

Corinthians desafia Chapecoense pela quarta fase da Copa do Brasil

São Paulo – De olho no jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, domingo, em Itaquera, o Corinthians desafia a Chapecoense com um time cheio de mudanças nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Em relação aos relacionados do último jogo, no empate sem gols no Morumbi, apenas Cássio e Júnior Urso não foram convocados para o jogo em Santa Catarina. O goleiro está suspenso por ter recebido cartão vermelho diante do Ceará, enquanto o volante sentiu dores musculares no Majestoso do último domingo e também não viajou com a delegação alvinegra.

Outro desfalque é Danilo Avelar. O lateral-esquerdo, que também não havia atuado no clássico, segue em recuperação de dores no joelho esquerdo. O técnico Fábio Carille, entretanto, apresentou novidades na lista, como meia Ángelo Araos e os atacantes André Luis e Gustavo Silva.

A partida de volta entre paulistas e catarinenses está marcada para a próxima quarta-feira (24), em Itaquera. O duelo vale vaga nas oitavas de final, na qual se juntarão aos times do País que disputam a Libertadores.

Flu x Santa

A Copa do Brasil tem dois atacantes tricolores na liderança da lista de artilheiros, Pipico, do Santa Cruz, e Luciano, do Fluminense, ambos com quatro gols cada, em cada jogos. Nesta noite, os dois ficarão frente a frente na rodada de ida da 4ª fase, às 21h30, no Maracanã. O jogo de volta será na próxima semana, na quinta-feira (25), no Arrudão.