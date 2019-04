Copa do Brasil: Londrina tenta “milagre” para avançar às oitavas

Londrina – Derrotado por 4 a 0 no jogo de ida, o Londrina recebe o Bahia nesta quinta-feira para a partida de volta da 4ª fase da Copa do Brasil, às 19h15, no Estádio do Café.

Para tentar reverter o placar adverso, o Tubarão conta com o retorno de Alemão. O comandante da equipe durante o Paranaense e também até a 3ª fase da Copa do Brasil havia voltado ao posto de auxiliar-técnico na semana passada, com o retorno do treinador Roberto Fonseca após término do “empréstimo” ao Novorizontino no Paulistão.

Fonseca, aliás, não durou muito após voltar ao Londrina. Pediu baixa depois da goleada na Bahia, em jogo que marcou seu retorno. Com isso, Alemão reassumiu o posto e permanecerá nele pelo menos até a 8ª rodada da Série B, antes da paralisação para a Copa América.

Em busca de reverter a vantagem do Tricolor Baiano com uma goleada no Café, Alemão volta à base do Londrina que atuou no Estadual e nas fases anteriores da Copa do Brasil. Assim, Silvio volta à zaga no lugar de Wallace e Felipe retorna à lateral esquerda na vaga que foi ocupada por Neuton na semana passada. No ataque, Marcelinho ocupará o lugar de Paulinho Moccelin, expulso no jogo de ida, e formará trio com Dagoberto e Anderson Oliveira.