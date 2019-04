Copa do Brasil – Londrina enfrenta Botafogo-PB em vantagem para avançar de fase

Londrina – Vitorioso por 2 a 0 fora de casa no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o Londrina recebe o Botafogo-PB pela rodada de volta nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio do Café, num jogo que definirá o primeiro classificado do País para a 4ª fase da competição, que contará com 10 equipes e será a última antes das oitavas de final, etapa na qual entram os times que disputam a Libertadores.

Pelo resultado conquistado na Paraíba, o Tubarão pode até perder por um gol de diferença nesta noite que ainda assim seguirá adiante na competição. Expulso ainda no primeiro tempo em João Pessoa, o volante Rômulo é ausência certa para o técnico Alemão. Anderson Leite deverá ser o substituto.

Único representante do futebol paranaense na Copa do Brasil – o Athletico entrará nas oitavas de final -, o Londrina pode faturar mais R$ 1,9 milhão na competição caso elimine o Botafogo-PB. Por ter passado da primeira e da segunda fase, o time alviceleste já recebeu cerca de R$ 2,6 milhões em premiação.

Corinthians decide vaga com Ceará sem pensar no Paulistão

São Paulo – Em busca de alcançar nesta semana a 4ª fase da Copa do Brasil e pelo terceiro ano seguido a final do Paulistão, repetindo feitos de 2018, o Corinthians entra em campo com força máxima nesta noite, para o jogo de volta com o Ceará pela 3ª fase da Copa do Brasil, às 21h30, em Itaquera.

O técnico Fábio Carille havia levantado a possibilidade de escalar uma formação alternativa visando ao clássico de volta com o Santos, segunda-feira (8), pela semifinal do Paulistão, e também por ter vencido a ida com o Vozão cearense por 3 a 1, em Fortaleza, o que permite ao Corinthians a vantagem avançar de fase esta noite até mesmo com derrota por um gol de diferença.

Entretanto, no treino de ontem, o treinador confirmou apenas uma mudança no time titular: a entrada de Marllon no lugar do zagueiro Manoel, lesionado. O restante da formação será a mesma que venceu o Peixe no fim de semana.