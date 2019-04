Copa do Brasil-Londrina desafia Bahia com“novo” técnico e contratados

Londrina – Único dos paranaenses que iniciaram a Copa do Brasil que permanece vivo na competição, o Londrina desafia o Bahia nesta quinta-feira pela rodada de ida da 4ª fase, a última antes das oitavas de final, etapa na qual entrarão os times brasileiros da Libertadores, incluindo o Athletico-PR. O jogo em Salvador, na Arena Fonte Nova, está marcado para as 20h.

A partida marcará o retorno do técnico Roberto Fonseca no Tubarão, após passagem pelo Novorizontino durante as disputas do paulistão – chegou às quartas de final com a equipe da cidade de Novo Horizonte. Com isso, Alemão, que esteve à frente do elenco londrinense no Estadual a até a 3ª fase da Copa do Brasil, agora fica como auxiliar-técnico.

Além do comandante, o Londrina poderá contar com os três recém-contradados: o zagueiro Wallace, o lateral-esquerdo Neuton e o atacante Diego Gonçalves. O atacante Paulinho Moccelin, que voltou de empréstimo ao Novorizontino, também foi relacionado, assim como Safira, recuperado da cirurgia que o tirou de ação ainda no ano passado.

A partida de volta contra o Bahia está marcada para a próxima quinta-feira (25), às 19h15, no Estádio do Café. Lembrando que a Copa do Brasil não tem a vantagem pelo gol marcado fora de casa. Depois, o Tubarão estreará na Série B do Brasileiro, no dia 28 de abril, contra o CRB, em Maceió (AL).