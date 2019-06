Copa do Brasil: Athletico e Fortaleza duelam por vaga nas quartas de final

Curitiba – Depois de um empate sem gols no jogo de ida, Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Quem vencer garantirá classificação às quartas de final, para se juntar aos já classificados Palmeiras, Internacional, Grêmio e Bahia, enquanto nova igualdade, por qualquer placar, levará a disputa da vaga aos pênaltis.

Além ter conseguido sair de campo sem derrota fora de casa, o Furacão vem embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, em casa, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Fortaleza conquistou recentemente o título da Copa do Nordeste, mas perdeu no fim de semana por 2 a 0 para o Flamengo pelo Brasileirão. Esses resultados exemplificam o contraste da equipe, que em sete meses conquistou três títulos (Série B e Estadual foram os outros), mas que em cinco jogos na Série A tem três derrotas, competição, o que deixa a equipe a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

Em campo, Jonhatan deve voltar à lateral direita e Paulo André à zaga do time paranaense, enquanto Léo Cittadini e Lucho González disputam vaga no meio de campo.