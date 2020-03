COPA DA ITÁLIA | Juventus e Milan duelam por vaga na final

Após um fim de semana sem jogos por causa em decorrência do coronavírus – a Itália é o país não-asiático com mais casos suspeitos e mortes oficiais – a bola volta a rolar no País da Bota nesta quarta-feira (4) com um clássico nacional valendo vaga na final da Copa da Itália. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Juventus e Milan se enfrentam agora no Allianz Stadium, em Turim, pelo jogo de volta da semifinal, às 16h45 (de Brasília).

No time da casa, Maurizio Sarri não poderá contar com os lesionados Merih Demiral, Adrien Rabiot e Douglas Costa, nem com o seu principal craque e artilheiro, ​Cristiano Ronaldo (foto), que ontem (3) viajou à Portugal por conta de uma emergência familiar: sua mãe, Dolores Aveiro, sofreu um AVC e está internada em condição estável. No Milan, Léo Duarte e Lucas Biglia seguem no departamento médico, enquanto Castillejo, Theo Hernández e o ídolo Zlatan Ibrahimovic estão suspensos.