COPA DA ITÁLIA | Ibra x CR7 em Milan x Juventus

De um lado, Zlatan Ibrahimovic. Do outro, Cristiano Ronaldo. O jogo de ida entre Milan e Juventus pelas semifinais da Copa da Itália, às 16h45 (de Brasília) desta quinta-feira (13), no San Siro, será marcado pelo duelo entre os dois atacantes, que estão entre os maiores jogadores dos últimos 15 anos: Ibrahimovic, de volta aos 38 anos de idade para o futebol europeu depois de passar por Los Angeles, tem seis gols em três jogos e melhorou o desempenho do Milan, que estava carente de referências.

Ídolo na Itália, onde jogou na Juventus, Inter e Milan – agora está em sua segunda etapa depois do período entre 2010 e 2012 – o gigante sueco conhece bem Cristiano Ronaldo, que acabou de fazer 35 anos e parece compartilhar com Ibra o segredo da juventude eterna. O CR7, aliás, depois de um começo abaixo de seus números habituais, retomou seu ritmo nas últimas semanas e soma dez rodadas consecutivas marcando gols no Italiano, totalizando 20 gols em 20 jogos no campeonato nesta temporada.