Copa América: Fernadinho volta a treinar e vai substituir Casemiro

Rio de Janeiro – O volante Fernandinho participou normalmente do treino de ontem da seleção brasileira, no centro de treinamento do Grêmio, e vai substituir Casemiro, suspenso, na partida de quartas de final da Copa América, quinta, contra adversário que foi definido ontem à noite (ver na capa do jornal).

O técnico Tite confirmou após a vitória de 5 a 0 sobre o Peru que se Fernandinho estivesse recuperado de uma entorse no joelho direito, ele jogaria como primeiro volante. É a mesma alteração que Tite fez na Copa do Mundo da Rússia, ano passado, quando Casemiro, também suspenso, perdeu o confronto de quartas de final contra a Bélgica. O Brasil perdeu por 2 a 1, e Fernandinho fez um gol contra.

A baixa no treino de ontem ficou por conta do goleiro Cássio. Ele permaneceu no hotel para tratar de um problema no quadril que já o afetou no treino de domingo (23), ainda em São Paulo.