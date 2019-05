Cooperativas: trabalhadores poderão entrar em greve a partir do dia 16

Palotina – O Sintrascoopa (Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região), com o apoio da Fenatracoop (Federação Nacional dos Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas no Brasil), iniciou semana passada uma grande mobilização dos trabalhadores em cooperativas da região do médio oeste do Paraná.

Os trabalhos foram iniciados pelas cooperativas da cidade de Marechal Cândido Rondon. Os dirigentes foram conversar e entregar aos trabalhadores um informativo divulgando o andamento das negociações da campanha salarial de 2019.

O presidente da Fenatracoop e do Sintrascoopa, Mauri Viana Pereira, fez questão de acompanhar de perto todo o trabalho com os trabalhadores. “Foram anos de muita luta e suor para conquistar os direitos dos trabalhadores em cooperativas, garantias alcançadas a passos curtos, porém, estão querendo retirar esses direitos a passos largos e isso o sindicato não vai permitir. Vamos lutar e não colocaremos em risco todas as nossas conquistas sociais e trabalhistas dos últimos anos”, afirma Mauri Viana.

O Sintrascoopa está desde 29 de março de 2019 – data da assembleia para deliberação e aprovação do Rol de Reivindicação – tentando negociar com as cooperativas, mas até o momento os representantes das cooperativas não sentaram com os representantes dos trabalhadores. O Rol de Reivindicação que foi protocolado no sindicato patronal e nas cooperativas conta com 80 itens entre econômicos e sociais.

Greve

Para o líder sindical Mauri Viana, os representantes das cooperativas estão brincando com coisa séria, ao dizer que a contraproposta das cooperativas que chegou ao conhecimento deles prevê 0% de reajuste e redução de 50% dos benefícios. “Não podemos aceitar essas condições, vamos à luta”, afirma Mauri Viana, ao mencionar que o pedido dos trabalhadores é de 16,5% de reajuste sem greve, se for preciso parar, o pedido será de 30% de reajuste.

Segundo Mauri, no dia 16 de junho será realizada assembleia com os trabalhadores e os dirigentes sindicais vão orientar para que os trabalhadores votem na greve.

10 PRINCIPAIS PEDIDOS DOS TRABALHADORES

*Reajuste salarial de 16,50%

*Auxilio refeição de R$ 990,00 por mês

*Piso Salarial de R$ 1.400,00

*Reajuste de 15% no vale-alimentação

*Garantia do Programa de Participação nos Resultados – PPR

*Adicional por tempo de serviço

*Assistência médica

*Rescisão contratual feita no sindicato

*Horas extras de 75% e 150%

*Insalubridade e Periculosidade