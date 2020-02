Convênio entre o governo e a Caixa vai automatizar emissão de certidões

Curitiba – A Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná e a Caixa Econômica Federal firmaram nessa quarta-feira (19) um convênio que permite a consulta automática do Certificado de Regularidade do FGTS. O documento é um dos exigidos a todos os fornecedores do governo para a emissão do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, módulo do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS).

De acordo com o secretário Reinhold Stephanes, a medida é o primeiro passo de um processo de simplificação e de desburocratização na administração. “Além de diminuir custos, essa automatização poupa tempo e evita erros, tendo em vista que o número semanal de certidões que são atualizadas manualmente pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná varia entre mil a 5 mil. Essas certidões vencem mensalmente e em qualquer dia do mês. Com a integração dos sistemas, essas atualizações serão automáticas”, explicou.

A superintendente regional da Caixa em Curitiba, Maria do Carmo Gonçalves da Rocha, disse que o papel principal da instituição é firmar parcerias e buscar soluções para desburocratização. “Nossa meta é tornar os processos mais ágeis e ampliar ações desta natureza”, disse.

A Secretaria da Administração pretende, ainda em 2020, firmar convênios com as Receita Federal e Estadual com o objetivo de automatizar a emissão das certidões dos dois órgãos.

Cadastro

O Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado possui uma base de dados total de 36.859 fornecedores cadastrados. O cadastro consta no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços, que gerencia todas as compras públicas do Paraná. Trata-se de uma ferramenta de tecnologia da informação que padroniza os procedimentos licitatórios, garantindo mais agilidade e transparência às práticas adotadas na administração pública.