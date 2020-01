Contrabandista de cigarros é morto em ação da RONE 

Um homem morreu em uma ação da RONE/BOPE no final da madrugada desta quarta-feira (29), na região de Salamanca, no interior de Guaíra.

Segundo as primeiras informações, equipes da RONE realizavam patrulhamento quando se depararam com um VW/Passat carregado com cigarros. O condutor do carro, ao avistar a Polícia, empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos policiais.

Em determinando momento, nas proximidades do Rio Guaçu, o Passat capotou e o cigarreiro tentou fugir em meio a mata, quando acabou sendo baleado. As circunstâncias da situação ainda não foram divulgadas, mas conforme as primeiras informações repassadas pela Polícia, o homem teria reagido a abordagem.

O SAMU chegou a ser acionado, mas o rapaz entrou em óbito no local. O seu corpo foi encaminhado ao IML de Toledo.

A Polícia Civil também foi acionada para comparecer no local.