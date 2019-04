Consumo de água vai crescer 24% até 2030

São Paulo – A cada segundo são utilizados, em média, 2,083 milhões de litros de água no Brasil (ou 2.083 metros cúbicos por segundo). Em 1931, eram utilizados apenas 131 mil litros por segundo – 6,3% do uso atual. O uso da água deverá crescer 24% até 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. Essas informações constam do Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, elaborado pela ANA (Agência Nacional de Água), e que traça um panorama das demandas pelos recursos hídricos em todos os municípios brasileiros, entre 1931 e 2030.

O estudo explica as metodologias aplicadas nas estimativas, fruto de uma profunda revisão dos métodos e das bases de dados disponíveis. Um uso é considerado consuntivo quando a água é consumida, total ou parcialmente, no processo a que se destina, não retornando diretamente aos corpos hídricos de onde foi retirada.

Os usos da água são estimados por setor usuário e município. A agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a indústria de transformação são responsáveis por 85% das retiradas de água em corpos hídricos: 2,083 milhões de litros por segundo. Todos os usos continuarão se expandindo nos próximos anos, com exceção do abastecimento humano rural, que deverá cair com a redução da população no meio rural.

Considerando a importância de dados precisos e atualizados como insumo à garantia da segurança hídrica da população e do setor produtivo, o panorama sobre os usos da água orienta ações de planejamento e gestão de recursos hídricos, assim como é importante para o planejamento da infraestrutura hídrica nacional. Esta base de dados foi utilizada, por exemplo, na construção do Plano e do Programa Nacional de Segurança Hídrica, que serão lançados pela ANA em breve.

No Paraná, indústria consome maior parte

Conforme os dados do novo estudo da ANA, no Paraná, o maior consumidor de água hoje é a indústria, que também terá o maior crescimento até 2030: de 58,9%.

Quando o assunto é a retirada de água, o abastecimento urbano hoje tem a maior parcela, mas a projeção indica que a indústria vai liderar também neste quesito em 11 anos, com aumento de 53%, conforme os quadros abaixo: