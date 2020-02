Construção de 815 abrigos de ônibus começa em março em Cascavel

Seja chuva ou muito sol, o cidadão que usa transporte coletivo em Cascavel não será prejudicado pelas condições do clima enquanto aguarda pelo ônibus na cidade. Isso porque já em março começa a construção de 815 abrigos no Município, com pontos em todos os bairros. O investimento é de R$ 13.985.930,89. A previsão para a entrega das obras é de seis meses.

A construção de novos abrigos, vale destacar, é uma reivindicação de muitos anos da comunidade e finalmente foi atendida. Eles foram licitados visando oferecer ao cidadão um local de qualidade. Por isso, serão construídos em estrutura metálica e vidro. Somado a isso, todos os pontos terão bancos, lixeiras e cobertura, garantindo ao cidadão mais conforto. A licitação prevê ainda a construção da calçada do abrigo até a esquina, cerca de 50 metros quadrados.

Os pontos seguirão um padrão já estabelecido no Município: os das cores dos Terminais de Transbordo, explica o diretor da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, o engenheiro Sandro Camilo Rocha Rancy. “Essas cores serão em referência aos terminais. Qual foi a ideia dessas cores? Representar as linhas, separando a cidade e o transporte coletivo em cores. É mais uma opção visual para saber se as pessoas estão pegando os ônibus certos”, pontua.

Os pontos da área do Terminal Nordeste serão vermelhos, o da Oeste verde, Sudoeste será amarelo, Leste terá a cor azul e o Sul com a cor cinza.

Embora o prazo da obra prevê a entrega até agosto, Sandro reforça que a construção está sujeita a contratempos. “São obras abertas, então, dependemos do clima. No caso dessa obra específica estamos vulneráveis, sim, a intempéries”, frisa.