Consórcio de veículos de imprensa aponta 38.701 mortes confirmadas por covid-19 no Brasil

O balanço divulgado às 13h desta quarta-feira (10), pelo consórcio entre os veículos de imprensa O Globo, Extra, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, G1 e UOL apontou que o número de mortes pela covid-19 no Brasil chegou a 38.701 e foram registrados até agora 747.561 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil.

Desde o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de terça-feira (9), foram registrados 5.477 casos e 2014 novas mortes.

Os números estão sendo coletados diretamente com as secretarias de Saúde dos 26 estados mais o Distrito Federal.