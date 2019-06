Conseg e Cascavel Velho discutem Vizinho Solidário

O Conseg Cascavel – entidade que trata sobre políticas públicas para a segurança comunitária – se reúne nesta terça-feira (18), às 19h, para discutir a descentralização por meio do atendimento de alguns bairros de Cascavel e na área rural, levando as instituições de segurança pública até a comunidade. O encontro será no salão da Paróquia Santa Luzia, na Rua Suíça, 1.887.

Uma das ações já está em andamento: o Conseg está firmando parceria com o Território Cidadão por conta do projeto Vizinho Solidário, o qual já existe em outros bairros e agora será lançado no Cascavel Velho.

De acordo com o presidente do Conseg Cascavel, Clovis Petrocelli, o projeto Vizinho Solidário é novidade na região do Bairro Cascavel Velho e por isso será feito o lançamento do projeto: “O Conseg Cascavel vem atuando em outros bairros, mas em parceria com a Prefeitura de Cascavel. A região do Bairro Cascavel Velho receberá pela primeira vez o projeto Vizinho Solidário. Para nós, é um prazer contribuir para a segurança do Município”.

Devem participar do encontro outros órgãos e instituições de segurança pública para dialogar com a comunidade sobre um caminho a ser seguido para a proteção dos moradores. “É justamente por meio do Projeto Vizinho Solidário que queremos que haja um diálogo para que todos da comunidade possam ser atuantes para ajudar a coibir atos de roubos, acionando as Polícias Civil e Militar. Além disso, queremos conscientizar as crianças para que sejam parceiros desses órgãos e informar qualquer ato suspeito”, frisa Petrocelli.

Após a reunião, integrantes do Conseg Cascavel retornam à comunidade para dar continuidade ao projeto por meio de instruções de como agir mediante a um fato de marginalidade.

“A descentralização é justamente para ouvirmos o problema de cada lugar e levar a solução. Nosso Conseg é referência estadual. Queremos continuar assim, por isso queremos ouvir todos os bairros”, ressalta Petrocelli.