Consamu abre processo de seleção para médicos

Estão abertas a partir desta sexta-feira (10) e seguem até o dia 24 de janeiro as inscrições para o PSS (Processo Seletivo Simplificado) para médicos com lotação inicial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Guaíra – PR.

Para inscrever-se o candidato deverá comparecer a sede do Consamu/Setor de Recursos Humanos, localizada na Rua Uruguai, 283, Bairro Alto Alegre, em Cascavel – PR, ou, via sedex, no mesmo endereço acima, no período de 10/01/2020 a 24/01/2020, das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). O critério utilizado para a escolha dos candidatos é a análise de currículo.

Confira a relação das vagas e demais informações acessando: https://consamu.com.br/arquivos/20200109_161036_45.pdf

Para maiores informações: (45) 3036-7105 e 3036-7106.