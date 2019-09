Congresso multiprofissional de oncologia tem nova data

O V Congresso Multiprofissional de Oncologia, será realizado no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. As inscrições seguem até o dia 01 de novembro e, submissões até o dia 01 de outubro.

As inscrições custam R$100 por participante. O evento é aberto para todos os profissionais da área da saúde e para acadêmicos das áreas afins.

O principal objetivo é promover os conhecimentos atuais em oncologia entre a equipe multidisciplinar.

Para se inscrever basta acessar: https://www.sympla.com.br/v-congresso-multiprofissional-de-oncologia-uopeccan__532174

Mais informações pelo telefone: (45) 2101-7410

Prévia Programação (Sujeito a alteração):

08/11/19

18h00 | Credenciamento/ Coffee Break

19h00 | Abertura

19h30 | Mesa Redonda Transplante Hepático

Palestrante: Equipe Uopeccan

21h00 | Terapia Nutricional no Paciente com Câncer – o que dizem as novas diretrizes?

Palestrante: Nutricionista Camila Prim Calvi

21h50 | Término

09/11/19

08h00 | Utilização dos Retalhos Microcirurgicos de Fíbula Não Reconstrução Facial

Palestrante: Dr. Larindo Moacir Sassi

08h50 | Imunoterapia em Estadio 3 de Câncer de Pulmão Não Pequenas Células Irressecável

Palestrante: Dr. Gabriel Lima Lopes

09h30 | Intervalo/ Coffee Break

10h00 | Cuidados Paliativos

Palestrante: Dra. Manoela Martin

10h50 | Câncer de Pele: Melanoma e Não-Melanoma

Palestrante: Dra. Mariana Taís Ferreira Moreira

11h30 | Encerramento