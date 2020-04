Congresso Internacional: Inscrições estão abertas para envio de propostas de simpósios e cursos

A comissão organizadora já começou os preparativos para a realização do 5º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 19º Encontro Anual de Iniciação Científica da Universidade Paranaense. As inscrições para o envio de propostas de simpósios e cursos que irão compor o programa científico já estão abertas. O prazo de inscrição vai até o dia 13 de abril.

Neste ano, o Congresso Internacional ocorre dias 29 e 30 de outubro, no Câmpus-Sede, em Umuarama. Os interessados que encaminhar as propostas devem preencher todos os dados dos formulários abaixo. As propostas devem ter conexão com a temática do evento, que é “Ciência, Tecnologia e Condição Humana: Desafios, Ações e Compromissos”.

Todos os simpósios cursos ocorrerão nos períodos matutinos e vespertinos, alternando com as demais atividades que serão ofertadas pelo evento, de acordo com o grupo e com a programação previamente definida.

Todas as propostas serão analisadas pela comissão organizadora e no mês de maio serão divulgadas as aprovadas. “É uma grande oportunidade que os interessados têm para sugerir assuntos aos participantes do nosso congresso”, afirma a diretora da Pesquisa e da Pós-Graduação, professora Evellyn Wietzikoski.

Links de inscrição para envio das propostas: