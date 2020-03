Confusão e esfaqueamento no centro de Umuarama

Briga entre andarilhos só terminou com a chegada de policiais militares e guardas municipais- Foto: Ricardo Trindade/OBemdito

Dois moradores de rua ficaram feridos na tarde desta quinta-feira (5), depois que se envolveram em uma briga nas imediações da Praça Miguel Rossafa, região central de Umuarama. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Testemunhas relataram que os envolvidos começaram a brigar por volta das 18h e a desavença teria sido motivada por conta de uma dívida.

Credor e devedor começaram a se agredir perto do edifício Burle Marx e o homem que queria receber o dinheiro teria usado uma faca para perfurar a vítima. Com a chegada dos policiais militares e de guardas municipais no local a confusão terminou.

Testemunhas afirmaram que um dos envolvidos teria sido esfaqueado. O devedor ficou sob custódia da Polícia Militar, mas o outro homem envolvido conseguiu escapar, seguido pela rua Ministro Oliveira Salazar. Patrulhamentos foram realizados, mas o homem não foi encontrado.

Um terceiro andarilho que foi ajudar a separar a briga também ficou ferido. O homem de 31 anos, apresentou machucados nas mãos e na cabeça. Ele disse que, como todos são ‘amigos’, resolveu intervir para separar a confusão e comentou que os dois envolvidos na briga estavam embriagados.