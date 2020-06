Confirmado quarto óbito em Toledo por covid-19

A Secretaria de Saúde de Toledo confirmou na tarde desta quinta-feira (18) o óbito de mais uma pessoa vítima do novo coronavírus. O homem tinha 45 anos e foi atendido na manhã do dia 4 de junho em Unidade de Referência para Sintomáticos Respiratórios, sendo transferido para o Pronto-Atendimento Municipal. Os sintomas tiveram início dia 1º de junho. O paciente então foi submetido à coleta de exames RT-PCR. O resultado positivo para a covid-19 foi informado no dia 8 de junho. Devido à evolução do seu quadro de saúde, ele foi transferido para a Ala Covid da HOESP (Hospital Bom Jesus), naquela mesma data, onde permaneceu internado até esta quinta (18) em leito de UTI.

Além desse óbito, foram registrados em Toledo mais 50 casos diagnosticados positivos para o novo coronavírus (covid-19). A informação foi divulgada pela presidente do COE (Centro de Operações Emergenciais) de Toledo, Denise Liell, e pelo médico porta-voz do COE, Fernando Pedrotti.