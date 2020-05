Confirmada primeira morte por covid em Francisco Beltrão

A administração municipal de Francisco Beltrão emitiu uma nota oficial nesta terça-feira (19) sobre a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no Município. Trata-se de um paciente de 73 anos que estava internado no Hospital Regional. Não foi informado se o idoso tinha comorbidades, nem quanto tempo ele ficou hospitalizado.

NOTA OFICIAL

Comunicamos, com profundo pesar, que Francisco Beltrão conheceu hoje sua primeira vítima da covid-19. O paciente de 73 anos estava internado no Hospital Regional. A administração municipal presta os sentimentos à família neste momento tão duro.

Com informações do Portal Tri