Confira quais são as unidades de saúde estratégicas para atendimento de síndromes gripais, queixas mais agudas e informações sobre o novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel já iniciou o trabalho de atendimento estratégico junto as unidades básicas e unidades de saúde da família para ações de combate ao novo coronavírus e a campanha nacional de vacinação contra a gripe.

Para isso, o município organizou as unidades e também escolas municipais por meio de um mapa, que orienta os cidadãos sobre qual serviço de saúde deve ser acionado em caso de síndromes respiratórias, queixas mais agudas e ainda os locais para imunização contra a gripe.

É importante ficar atento que as unidades de saúde não listadas no mapa permanecerão fechadas. As equipes dessas unidades foram remanejadas para reforçar o atendimento tanto na campanha de vacinação contra a gripe, quanto no trabalho de orientação sobre o novo coronavírus.

A alteração nos atendimentos das UBS’s e USF’s seguem até o dia 05 de abril.

Para atendimento às síndromes respiratórias = O paciente também deve agendar a consulta para a unidade estratégica pelo Call Center, no telefone 3096-9090. As unidades para esse atendimento são: UBS’s dos bairros Nova Cidade, Cascavel Velho, Vila Tolentino, Santo Onofre, Pacaembu, Aclimação, São Cristóvão, Morumbi, Canadá, Brasmadeira, Riviera.

Para atendimento às queixas agudas = O paciente também deve agendar a consulta para a unidade estratégica pelo Call Center, no telefone 3096-9191. As unidades para esse tipo de atendimento são: UBS’s dos bairros Parque São Paulo, Cancelli e Los Angeles. O horário de funcionamento é das 7h às 22h.

UPAs = As Unidades de Pronto Atendimento UPAS atenderão a demanda das demais patologias, em caso de urgência e emergência.

Informações sobre o coronavírus = O cidadão deve ligar para o telefone exclusivo para assunto ligados à covid-19, até mesmo se a informação que recebeu é verdade ou mentira. O telefone é 3321-2001.