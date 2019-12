Confira o abre e fecha deste fim de ano em Cascavel

Através do Decreto Municipal 15.099/19, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos , fixou os critérios para abertura e funcionamento das secretárias e autarquias municipais neste fim de ano. Confira como fica o abre e fecha:

Prefeitura de Cascavel

Nos dias 23 e 24 de dezembro (segunda-feira e terça-feira) a Prefeitura estará fechada para atendimento ao público. Nos dias 26 e 27 abre as portas, mas com atendimento reduzido, com secretarias trabalhando em sistema de plantão. Dias 30 e 31 e de dezembro e 1º de a prefeitura estará fechada e volta o atendimento normal no dia 2.

Saúde

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Tancredo) têm atendimento ininterrupto.

As UBSs e USFs estarão fechadas nos dias 23, 24 e 25, voltando ao funcionamento normal nos dias 26 e 27. Já nos dias 30, 31 e 1º de janeiro, as unidades fecharão novamente, retornando no dia 2 de janeiro.

Assistência Farmacêutica: Abrem em regime de plantão nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º de janeiro, sendo:

Farmácias Básicas I e III – Das 13h às 19h

Farmácia Básica II – Das 07 às 13h

Nos dias 26 e 27 de dezembro os trabalhos serão mantidos normalmente, assim como no dia 2 de janeiro.

Vigilância em Saúde: Funcionam em regime de Plantão nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º:

– A Vigilância Epidemiológica atende com plantão 24 horas pelo telefone: 98431-6339;

– A Vigilância Sanitária com plantão 24 horas pelo telefone: 98431-6358;

– A Vigilância em Saúde Ambiental com plantão das 7 às 19 horas pelo telefone: 98804-7211.

– O Transporte Sanitário também terá plantão pelo telefone 98815-2805/3902-2499 das 7h às 18h.

Nos dias 26 e 27 de dezembro os trabalhos serão mantidos normalmente, assim como no dia 2 de janeiro.

Assistência Social

Na Assistência Social têm atendimento interrupto os serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade, como Unidade de Acolhimento Masculino, Unidade de Acolhimento Feminino, Residências Inclusivas, a Casa POP e o Abrigo de Mulheres.

O Serviço de Abordagem e a Família Acolhedora atendem em regime de sobreaviso, pelos fones 98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.

Os Conselhos Tutelares atendem em regime de plantão pelos telefones 9972-0662 (Leste), 984316353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Já os serviços de Proteção Social Básica, entre eles os Cras, Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados; o Centro POP abrirá das 8 às 12 horas.

O Restaurante Popular estará fechado nos dias 24 e 25 de dezembro e reabre na quinta-feira (26), sexta-feira (27) e segunda-feira (30). Já nos dias 31 e 1º de janeiro não haverá atendimento, retornando no dia 2 de janeiro normalmente.

Educação

Escolas municipais e Cmeis (Centros de Educação Infantil) ficarão fechadas por conta das férias de fim de ano.

Meio Ambiente

O Zoológico de Cascavel permanecerá aberto para visitação normalmente nos feriados de Natal (25) e Confraternização Universal (1º) com visitação sempre das 8 às 17h30. O Zoo, como é tradição, fecha nas segundas-feiras (23) e (30) para a tradicional manutenção.

A coleta de lixo e a coleta seletiva funcionarão normalmente durante todos os dias.

Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador estará fechada nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, retornando o atendimento normal nos dias 26 e 27. As atividades serão suspensas novamente nos dias 30, 31 e 1º de janeiro, com retorno normal do dia 2 de janeiro.

Transitar/Cettrans:

Haverá atendimento administrativo normal na Transitar/Cettrans e no Estar (Setor de Estacionamento Regulamentado) na terça-feira (24) e 31 de dezembro. Nos feriados de Natal (25) e Confraternização Universal (1º) estará fechado.

Transporte Coletivo: funcionará com escala de domingos e feriados durante os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Setor de Operações de Trânsito (SOT): o setor administrativo trabalha normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, nos feriados, agentes de trânsito realizam escalas no feriado.

Aeroporto: Durante os dias de feriado o setor administrativo ficará fechado e os serviços essenciais (voos, lanchonetes, raio-x) funcionam normalmente.

Acesc

O departamento administrativo da Acesc estará fechado nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31 de dezembro, assim como da data de 1º de janeiro, retornando as atividades normalmente no dia 2 de janeiro.

O plantão da ACESC 24h

Cemitérios 8:00 as 17:30h