Confira como ficará a Campanha contra Gripe em Cascavel

Ainda há 700 doses, no entanto, elas serão destinadas apenas aos acamados e aos profissionais da saúde. Neste momento, o Município não terá mais pontos de vacinação. Em breve, o PMI (Programa Municipal de Imunização) divulgará como acontecerá o agendamento para que os familiares dos acamados marquem a vacinação.

A adesão à vacinação contra a influenza foi grande no Município, uma vez que a terceira idade marcou presença em todos os dias de vacinação. O balanço oficial será divulgado nesta quinta-feira pelo PMI. O Município já recebeu 39,4 mil vacinas do Ministério da Saúde.

No entanto, o público-alvo da primeira fase da campanha de vacinação, formado por idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, chega ao total de 41.125 pessoas. Dessa forma, Cascavel aguarda agora uma nova remessa do governo federal com as 1.725 imunizações restantes que vão contemplar os acamados e os trabalhadores da área de saúde.

PRÓXIMA FASE

A segunda fase da vacinação ocorrerá de 16 de abril a 9 de maio. Nessa etapa, devem receber a dose da vacina os professores, profissionais da área de segurança, doentes crônicos e deficientes físicos. Os idosos que não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se imunizar durante esse período da segunda etapa.

Em função da pandemia do novo coronavírus, as vacinações ocorreram em escolas durante a primeira fase. Contudo, se o cenário mudar, existe a possibilidade da próxima etapa de imunização ser realizada nas 43 unidades de saúde do Município, incluindo as do interior. Por fim, na terceira e última fase da campanha ocorrerá de 9 a 22 de maio.

Nessa etapa, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, povos indígenas, o sistema prisional e pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias com apresentação de documentos e gestantes.