Condenado a 5 anos por tentar matar irmã

Anderson Quadros dos Santos foi condenado a cinco anos e cinco meses de prisão por tentativa de homicídio de lesão corporal. O crime aconteceu em agosto do ano passado no Bairro Cancelli, em Cascavel. O acusado agredia a então companheira, quando partiu para cima dela com uma faca. A irmã dele tentou impedir o crime, mas foi esfaqueada e agredida com chutes e até pedradas pelo próprio irmão.

De acordo com o Ministério Público, o crime não foi considerado tentativa de feminicídio porque não foi praticado por conta da relação doméstica entre o acusado e a vítima.

Anderson já estava preso e não há informação de que deve recorrer da sentença.