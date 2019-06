Condenado a 16 anos e 6 meses por morte cruel

Rodrigo Magalhães dos Santos foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão pela morte de Sidiney Rodrigues da Silva. A condenação é por homicídio qualificado, com a qualificadora de meio cruel, pois Sidiney foi morto a facadas e espancado com um pedaço de concreto. O crime aconteceu em novembro de 2015, no Bairro 14 de Novembro. O irmão do acusado Robson Magalhães dos Santos também havia sido denunciado, mas o juiz entendeu que não havia provas suficientes para mandá-lo a julgamento. Não há informação se a defesa vai recorrer. O réu, que respondia em liberdade, não compareceu ao júri e a prisão dele foi determinada.