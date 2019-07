Camila de Lima Damásio foi condenada a 5 anos em regime semi aberto pela morte de Jociane Vieira. O crime aconteceu no dia 20 de outubro de 2012 em um bar no Jardim Itália, em Cascavel. Conforme os autos do processo, Camila, teria agredido a vítima a facadas, socos e puxões de cabelo. Ficou definido que Camila que já respondia ao crime em liberdade tenha a pena substituída por multa e prestação de serviços a comunidade.