Concurso de cartazes: Música, dança e teatro inspiram desenhos

Alunos de 30 conselhos regionais das Apaes de todo o Estado tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos em Cascavel durante o Concurso Estadual de Cartazes do Festival Estadual Nossa Arte.

Foram expostos 78 desenhos para a população no piso L2 do Cascavel JL Shopping. Um júri foi formado para eleger o desenho que vai estampar o cartaz oficial do festival, programado para ocorrer em Cascavel de 20 a 24 de maio, no Teatro Municipal. A música, a dança e o teatro foram as fontes de inspiração dos autores.

Essa foi a 11ª edição do concurso estadual, classificatório para a modalidade nacional a ser disputada no mês de novembro em Manaus. O Festival Estadual Nossa Arte ocorre a cada três anos e essa é a segunda vez consecutiva que Cascavel sediará o evento. A última foi em 2016.

Participaram do concurso de cartazes em Cascavel o coordenador nacional e estadual de Arte, Sérgio Feldhaus, a coordenadora regional de Arte, Cláudia Blauth da Silva, e a diretora da Apae de Cascavel, Wagna Sutana, juntamente com os alunos da Apae, também presentes à exposição.

Talento e habilidade

De acordo com a diretora pedagógica da Apae de Cascavel, Wagna Sutana, o concurso foi uma oportunidade de a população conferir de perto o talento e a habilidade dos alunos das Apaes do Paraná. “A Apae de Cascavel aproveita para convidar a população a prestigiar o festival, que ocorrerá na cidade no fim maio, no Teatro, com belas apresentações artísticas”.

Resultado

O resultado do desenho vencedor será anunciado nesta sexta-feira (29), durante reunião da Feapaes-PR (Federação das Apaes do Estado do Paraná), em Prudentópolis, na região centro-sul do Paraná.