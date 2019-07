Concurso CRP-PR: inscrições prorrogadas

As inscrições para o Concurso Público do CRP-PR (Conselho Regional de Psicologia do Paraná), promovido pelo Instituto Quadrix, foram prorrogadas até o próximo dia 11 de julho.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 12 de julho por meio de internet bank ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

As inscrições, nos valores de R$ 55 (médio) e R$ 65 (superior), deverão ser feitas, exclusivamente no endereço www.quadrix.org.br.

O certame oferece 250 vagas (100 nível médio e 150 nível superior para cadastro reserva). Os candidatos convocados serão lotados nas cidades paranaenses de Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá.

Para os candidatos de nível médio o cargo oferecido é o de Auxiliar Administrativo/Financeiro e, para os de nível superior, os cargos são de Jornalista, Contador e Orientador Fiscal Trainee (com graduação em Psicologia).

Os salários, que variam de R$ 1.584,25 a R$ 4.147,12, são acrescidos dos seguintes benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 47,75 (quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) por dia; plano de saúde: 85% pago pelo Conselho e 15% pago pelo empregado; vale-transporte; assistência odontológica: 74,62% pago pelo Conselho e 25,38% pago pelo empregado; auxílio morte/funeral: até o valor máximo de R$ 5.310,06 (cinco mil trezentos e dez reais e seis centavos); e auxílio-creche: o emprego que possuir filhos com até 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade terá direito ao recebimento de R$ 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos).

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e composta de 120 (cento e vinte) itens sobre conhecimentos básicos, complementares e específicos, está prevista para o dia 28 de julho, no turno da tarde, com duração de 3 (três) horas.

Os candidatos inscritos nos cargos de nível superior serão submetidos, também, em data posterior, à Avaliação de Títulos.

O Edital Normativo está disponível em www.quadrix.org.br.