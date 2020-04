Comunidade ucraniana de Curitiba participa de bênção drive-thru

Sem precisar sair do carro, a comunidade ucraniana recebeu nesse Sábado de Aleluia (11) bênçãos do lado de fora do Parque Tingui, sede do Memorial da Imigração Ucraniana, e em frente à Catedral Ucraniana de São João Batista, no Água Verde.

Novidade neste ano, a bênção drive-thru dos alimentos foi a fórmula encontrada de manter a tradição respeitando o isolamento social, como forma de prevenção ao novo coronavírus, principalmente entre a população idosa.

Com cestas de alimentos a serem consumidos no domingo de Páscoa, quem estava no banco do passageiro recebeu uma rápida bênção dos padres, que estavam na calçada. A organização da fila de veículos para a bênção teve o apoio de guardas municipais e de agentes de trânsito.

Já os representantes da comunidade de origem polonesa recorreram a uma rede social para transmitir a bênção (Swieconka). Há cerca de 40 anos, essa celebração ocorria no Bosque do Papa.

Entre os itens presentes nas cestas das duas etnias estão pães, salames e linguiças defumados, sal, manteiga, queijo, mel e pimenta, além das pessanke – os ovos decorados da tradição ucraniana, pintados durante a Quaresma. Eles representam a fé em Cristo e na abundância na oferta de alimentos.