Como trabalhar home office da melhor forma possível

Para quem não tem o costume de trabalhar em casa, o processo de começar essa experiência pode ser um pouco complicado, tanto para o corpo, quanto para a mente. Ter disciplina e um ambiente agradável são fatores que fazem toda a diferença para conseguir estabelecer um bom ritmo de trabalho, mas não é só isso.

Antes de qualquer coisa, pode parecer estranho, mas que tal começar o seu dia de home office se arrumando como se fosse sair para trabalhar? Troque o pijama por roupas que você usaria no ambiente de trabalho – sempre dando preferência às mais confortáveis, claro. Penteie os cabelos e tome um bom café da manhã. Essas pequenas atitudes vão convencer o seu cérebro de que é hora de trabalhar e ajudar você a deixar a preguiça de lado.

Resista à vontade de ficar na cama – esse é o pior lugar para conseguir manter o foco no trabalho. Afinal, ver o travesseiro fofinho e a cama desarrumada só vai ajudar na procrastinação. Além disso, trabalhar na cama fará com que, com o tempo, seu cérebro associe o ambiente ao trabalho e não ao descanso – o que pode prejudicar suas noites de sono.

Você até pode escolher ficar no quarto, mas certifique-se de que ele esteja arrumado – a bagunça motiva o estresse e a ansiedade. Busque um ambiente ventilado, longe de barulhos, que não seja a passagem de outras pessoas e que tenha uma boa iluminação natural. Lugares com plantas também podem ajudar na inspiração e na produtividade.

Tão importante quanto ter uma mesa organizada é contar com uma cadeira confortável – algo que muitas vezes nem é pensado. Se quando você está no escritório, você tem uma rotina regrada de alimentação, agora que você está em casa não precisa – e nem deve – ser diferente.

Tenha mais disciplina durante o dia reservando um momento, antes de começar a trabalhar, para organizar as suas tarefas. Escreva todos os afazeres do dia em um papel e deixe-o onde você possa ver.

Para deixar o local com mais vitalidade, utilize fragrâncias suaves da sua preferência para chamar as boas energias e proporcionar calma para a sua mente. Os aromas agem na nossa paz interior, então invista em cheiros que remetem à natureza e não sejam muito artificiais ou intensos. Cristais também podem ser colocados próximos à mesa para ajudar na concentração, criatividade ou até na proteção das energias do ambiente. Alguns bons exemplos são: a sodalita, que traz concentração, organização mental e ajuda no foco, a jaspe madeira, que promove conexão com as próprias energias e concentração, e a ágata de fogo, que é um ótimo amuleto de proteção para o ambiente de trabalho ou de criação.

Fonte: João Bidu