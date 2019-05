Como lidar com a pele sensível no frio

Algumas pessoas nascem com pele sensível e outras adquirem essa condição temporariamente, principalmente com o clima frio de outono e inverno. Dentre os sinais, o tecido cutâneo pode ficar áspero e avermelhado. “Além da baixa temperatura, o estresse, as viagens constantes e a privação de sono também colaboram para esse problema”, explica a dermatologista Valéria Marcondes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia.

Não importa em qual campo você esteja – sofredor sazonal ou o ano todo -, se a sua pele estiver rosada, seca, escamosa ou inflamada, é hora de refazer a sua rotina skincare.

A médica preparou um guia para evitar grandes problemas com a pele sensível. Confira:

Produtos Fragrance Free – “A fragrância é um dos ingredientes mais comuns em produtos de limpeza, cremes e loções que podem causar vermelhidão, coceira, queimação ou secura excessiva em indivíduos de pele sensível”, explica a dermatologista Valéria Marcondes. E isso é só o começo quando se trata de dar uma boa leitura ao rótulo de um produto, já que também é interessante procurar produtos com ingredientes que sejam calmantes e formulados para pele sensível. “Esse tipo de pele também deve evitar os sulfatos, os parabenos e o óleo mineral”.

Limpe com cuidado – “É importante remover maquiagem e toxinas ambientais, mas esse tipo de pele deve evitar o excesso de limpeza”, explica a dermatologista Valéria Marcondes. “Esse excesso pode remover da pele sua barreira natural e ácidos graxos, levando potencialmente à excessiva secura e irritação.” Para isso, a médica sugere os limpadores ultrassuaves: “A suavidade é importante porque o dano de barreira induzido pelo limpador aumenta a perda de água transepidérmica (TEWL), ou seja, piora a hidratação natural da pele, que age como uma esponja para reter a água no tecido”.

Hidratar meticulosamente – Se você tem pele sensível, você deve saturá-la diariamente em hidratação. Sua melhor aposta é incorporar dois ou mais elixires com ação profundamente hidratantes, apostando principalmente no ácido hialurônico combinado em vários pesos moleculares diferentes. “Use produtos de acordo com seu tipo de pele: cremes mais ricos para pele seca; séruns e géis para a pele oleosa; e no caso da pele geneticamente sensível, opte pelos produtos com extratos calmantes”, afirma Valéria Marcondes. Por fim, a médica pede cautela com a maquiagem: “Produtos de cobertura mais pesada devem ficar longe em períodos de secura e vermelhidão da pele. Opte sempre por texturas mais leves. E sempre consulte um dermatologista na orientação do melhor cuidado com a sua pele”.

Fonte: valeriamarcondes.com.br