Como engravidar no período fértil

Você possui o sonho de ser mãe? E você sabia que durante o período fértil há grandes chances de você conquistar esse anseio? Pois isso é uma grande verdade. Então, invista no período fértil, pois essa pode ser a sua solução!

Para ajudá-la criamos um guia que fará você entender tudo sobre esse período que gera tantas dúvidas no universo feminino. Confira!

O que é período fértil?

Muitas mulheres não conhecem o seu período fértil, mas é fácil de entender: esse o momento que a mulher está mais apta a engravidar, ou melhor é o momento da ovulação que ocorre de 10 a 14 dias após o início do ciclo menstrual, e dura em torno de 6 dias.

Mas cada organismo possui uma duração diferente do ciclo, e por isso o período fértil pode variar de mulher para mulher. No entanto, em todos os casos as mulheres possuam mais chances de engravidar nessa época.

Assim, caso não faça uso nenhum método contraceptivo, e tenha relações sexuais durante o período fértil, é provável que ocorra a gravidez.

Qual a probabilidade de engravidar no período fértil?

Como todos sabem a probabilidade de engravidar no período fértil aumenta, podendo ter um aumento em torno de 25% das chances de engravidar. Isso ocorre porque nessa fase o óvulo permanece 24 horas no organismo feminino.

Assim, a melhor época para engravidar é durante o período fértil, e o melhor momento para se ter relações sexuais é de 24h a 48h antes da ovulação, ou seja, desse período, mesmo que o óvulo ainda esteja em maturação.

Pois um espermatozoide permanece no organismo da mulher em torno de 2 a 5 dias, tornando assim um período fértil com grandes chances de engravidamento os 2 dias antes da ovulação.

Dicas para engravidar no período fértil

Descubra o dia certo para engravidar

Descobrindo o seu período de ovulação, as chances de engravidar aumentam, e por isso é necessário fazer o uso da tabelinha, e fazer os cálculos do seu dia fértil, pois o ideal é estar na hora certa fazendo a coisa certa, ou seja, tendo relações sexuais no momento mais propício ao engravidamento.

Perceba os sintomas

O período fértil traz diversas alterações no organismo feminino, desde o aumento do libido até a intensificação da produção de oleosidade na pele, pois é nesse momento que o corpo está se preparando para ter um bebê.

Dentre os principais sintomas do período fértil estão: aparecimento de acnes, desenvolvimento da tensão pré-menstrual, elevação da temperatura do corpo, dores na região do útero, liberação de secreção na região íntima.

Perceba esses sinais, e durante esse período procure intensificar a quantidade de relações sexuais para que tenha mais chances da ocorrência da gravidez, e consequentemente da realização do seu sonho.

Saiba como calcular o dia fértil

O método para calcular o dia fértil é bem fácil, pois basta contar a partir do décimo quarto dia, de um período de 24 dias, do início da última menstruação para chegar aos dias férteis.

Caso o seu ciclo seja irregular não é possível fazer o cálculo preciso do período fértil, já que as datas não são sempre as mesmas o que pode levar a uma contagem errada.

O único método que se pode fazer nesse caso é observar os seus ciclos menstruais durante um ano, e perceber como o mesmo se desenvolve. Dessa forma: diminua 18 dias no ciclo mais longo curto apresentado, e 11 dias no ciclo mais longo que teve.

Assim, se o seu ciclo mais curto foi de 21 dias, será 21 – 18 = 5, e o maior tenha sido de 29 dias, será 29 – 11 = 18. O período fértil será entre o dia 5 e dia 18 do ciclo.

Mas isso não é algo 100% correto, e por isso muitas vezes o uso do cálculo do período fértil não pode ser considerado um método contraceptivo.

Aumente o número de relações sexuais nesse período

Estudos indicam que casais que possuem uma periodicidade de relações sexuais diariamente têm maiores chances, sendo em torno de quase 40%, de a mulher conseguir ficar grávida.

Esse percentual quando comparado a um casal que se relaciona apenas uma vez por semana, possui uma diferença exorbitante, pois demonstra uma chance de apenas 15%.

Levando em consideração que quanto mais se faz relações sexuais, maiores a chances de engravidar, o ideal é que o casal realize o máximo de vezes possível o ato sexual.

No entanto, essa quantidade de vezes deve ser feita de acordo com a disponibilidade e a vontade de ambos, não sendo saudável forçar-se a ter relações íntimas objetivando somente a gravidez.

Melhore o seu estilo de vida

O ideal é que as mulheres não somente acompanhem o seu ciclo menstrual, e façam relações sexuais com regularidade, mas como também tenham um estilo de vida saudável, fazendo exercícios físicos e tendo uma alimentação regrada.

Pois sabe-se que alimentos ricos em vitaminas e que apresentam elementos antioxidantes ajudam a elevar a fertilidade. Mas essa taxa diminui em mulheres que estão muito ou abaixo do peso.

É importante também diminuir o consumo de cigarros, bebidas alcóolicas e café, pois esses também afetam a taxa de fertilidade da mulher.

Além disso, outra dica é se estressar menos, pois a sensação de ansiedade e aflição afetam a produção de gametas no organismo do homem e da mulher.

Deite-se após o ato sexual

Estudos indicam que há maiores chances de engravidar nos casos em que as mulheres deitam-se por 10 minutos logo após o ato sexual, e não se limpam, pois isso faz com que os espermatozoides tenham mais facilidade em se locomover.

Procure um tratamento médico

É importante procurar um médico especialista para realizar um acompanhamento adequado do processo de engravidamento, por isso procure um médico de sua confiança, e marque uma consulta.

Há diversos tratamentos que facilitam o longo caminho de conseguir engravidar, e que aliados à prática de relações sexuais no período fértil, podem tornar o processo muito mais simples.

