Como deixar a casa decorada para o Natal

As decorações de Natal já estão em diversos espaços e ambientes. Para os apaixonados pela temporada, a época é aguardada com muita ansiedade, para que seja possível montar a árvore e receber familiares e amigos em casa para alguma festa de confraternização celebrando o final do ano.

Para garantir mais conforto às visitas e uma decoração especial, algumas pessoas optam por pequenas reformas de reparação ou manutenção. Às vezes, bastam poucos materiais, como tinta, pincéis, uma furadeira, um paquímetro ou outros itens, para mudar a aparência de um ambiente. Em outros casos, basta um pouco de criatividade para reorganizar alguns pertences e reutilizar outros para ter uma inspiração mais natalina.

Confira algumas dicas para transformar os ambientes da sua casa e deixá-los em clima natalino!

Caixas de papelão

Você pode revestir as caixas de papelão com papéis de presente ou papéis coloridos e integrá-las à decoração do espaço. Se a opção for criar presentes, elas podem ficar embaixo da árvore. Se você desejar criar bonecos para decoração, elas podem ser dispostas em diferentes lugares. É possível criar bonecos de neve ou papai noel de acordo com as cores das caixas e a maneira que você desejar decorá-las.

Guirlanda

As guirlandas são enfeites tradicionais desta época. No entanto, uma bela guirlanda pode exigir um investimento maior. Por isso, invista na criatividade para uma opção bela, elegante e econômica.

Uma ideia é montar a sua própria guirlanda usando fitas. Faça a armação circular, que será a estrutura do objeto decorativo, e use fitas coloridas para fazer laços e criar a sua guirlanda. Outra opção é usar papel-cartão colorido e fazer dobraduras, para dar um efeito 3D à sua guirlanda. Para colar, use cola quente.

Pinhas

As pinhas também são itens que deixam a sua decoração mais elegante nesta época do ano. Seja na cor natural ou coloridas, elas podem ser usadas como enfeites para a árvore de Natal ou para a mesa da sua ceia.

Se optar por pintá-las, use uma tinta em spray. As cores metálicas ficam ainda mais bonitas, principalmente se você montar um arranjo com outros itens e usar para enfeitar mesas ou pendurar na árvore.

Luz de velas

As velas também combinam bastante com a decoração natalina. Mas é necessário tomar cuidado, pois elas devem estar em superfícies seguras contra incêndios.

Para montar castiçais mais econômicos e cheios de estilo, você pode usar vidros que já tenha em casa, como aqueles que vêm com molhos e outros alimentos. Decore o vidro com uma tinta específica ou use fitas coloridas para dar um toque especial ao objeto.

Flores

As flores que são a cara desta temporada são as vermelhas, principalmente Bico de Papagaio. Mas você também pode escolher vasos e arranjos com flores na cor que você decidiu criar a decoração do ambiente.

