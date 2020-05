Comida Boa: Cascavelenses já podem consultar onde serão entregues os cartões

O Cartão do Comida Boa começará a ser distribuído na próxima semana, de 19 a 29 de maio, em Cascavel, para famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, serão 22,3 mil cascavelenses que serão beneficiados com o voucher no valor de R$ 50, que possibilita a compra exclusiva de produtos da cesta básica em mercados credenciados.

A iniciativa é do governo estadual e visa prestar assistência a quem mais necessita de ajuda nesse momento delicado de pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os beneficiados foram selecionados com base nos dados do CadÚnico (Cadastro Único); são famílias com renda per capita de meio salário mínimo. As pessoas que se encaixam nesse perfil já podem consultar online se receberão o benefício e verificar onde será feita a entrega do voucher. Isso deverá ser feito pelo site https://seaso.fundetec.org.br ou pelo próprio portal do Município ( cascavel.atend.net ), na aba Cartão Comida boa.

O processo é simples. O cascavelense poderá consultar via CPF (Cadastro de Pessoa Física) se ele é um dos beneficiários do cartão. Caso for, o próprio site já apontará o local e o horário que o cidadão deverá ir para receber o cartão do Comida Boa. Ao todo, serão 13 pontos que farão a entrega dos vouchers na cidade, sendo eles: os Cras, Creas, Centros de Convivência e a Inclusão Produtiva. Todos os beneficiários deverão comparecer com máscara no local das entregas. É recomendado que só busque o cartão uma pessoa por família, que deverá levar documentos de identificação com foto e CPF.

Sem aglomerações

Vale destacar que esse agendamento foi criado justamente para seguir as orientações das autoridades de saúde e evitar aglomerações por conta da pandemia. O agendamento deverá ser seguido rigorosamente. Ou seja, o beneficiário deverá comparecer no local e horário agendados pelo site para receber o cartão. A Secretaria de Assistência Social fará a entrega desses cartões de 19 de maio a 29 de maio, somente de segunda a sexta-feira.

Call Center

Por conta dessa ação, A Secretaria de Assistência Social conta agora com um Call Center do Comida Boa específico para atender cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade, mas não estão na relação de beneficiários do programa. A central também responderá dúvidas sobre o tema. O telefone para o contato é o (45) 3392-6357, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

O Programa

O programa de auxílio emergencial terá duração de três meses, com possibilidade de prorrogação, e é destinado a famílias mais vulneráveis. Os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza. Confira abaixo a lista dos mercados que aceitarão o cartão Comida Boa.