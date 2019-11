Comércio de Cascavel terá horários especiais

As lojas de Cascavel vão adotar horários especiais a partir de 9 de dezembro visando às vendas de fim de ano. De 9 a 13, o atendimento será das 9h às 20h. No sábado dia 14 as lojas vão abrir das 9h às 18h. De segunda a sexta – de 16 a 20 – o funcionamento será das 9h às 22h. No sábado dia 21 as lojas ficam abertas das 9h às 18h e, no domingo, dia 22, das 9h às 17h. No dia 23 o atendimento será das 9h às 22h e, na véspera de Natal, dia 24, o atendimento ocorrerá das 9h às 18h.

Esses horários especiais de atendimento do comércio foram definidos em Convenção Coletiva de Trabalho pelo Sindilojas e Sindec e correspondem à convenção referente aos anos de 2019 e 2020.

De acordo com o vice-presidente da Acic para Assuntos do Comércio, Fábio Bigolin, a expectativa é de que as vendas superem as do ano passado. “O clima e a expectativa das pessoas estão melhores, então esperamos que isso se reverta em bons negócios e em alegria às famílias neste Natal”.c