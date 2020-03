Começam as aulas das oficinas culturais em São Miguel

O Departamento de Cultura de São Miguel do Iguaçu deu início nesta semana às oficinas culturais de dança, violão, viola e teatro. A princípio, a equipe organizou turmas de alunos que já faziam as atividades no ano passado.

Como a demanda de alunos é muito grande, a equipe trabalha também com lista de espera, que começa a ser chamada com o objetivo de atender a todos.

A orientação do Departamento é que os pais que já deixaram os nomes dos filhos na lista e ainda não foi feito o contato compareçam ao Centro Cultural, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, com um documento do aluno para a inscrição.

Quem tiver interesse em fazer alguma oficina cultural, mas não deixou o nome na lista, pode entrar em contato com a equipe pelos telefones (45) 3565-6590 e 3565-2429, ou ir até o Centro Cultural, localizado na Rua Souza Naves, 100.