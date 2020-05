Com mais três casos, Foz do Iguaçu chega a 76 infectados pelo Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta quinta-feira (14), mais três casos positivos do novo coronavírus, totalizando 76 casos da doença no município. Os novos casos são de uma mulher de 26 anos e dois homens, de 27 e 50 anos.

A mulher de 26 anos teve contato com um caso confirmado e apresentou sintomas gripais leves. Ela permanece em isolamento domiciliar e o caso é classificado como transmissão local.

O homem de 27 anos viajou para São Paulo e retornou para Foz com sintomas gripais. Ele procurou atendimento na Triagem COVID do Hospital Municipal e está em isolamento domiciliar. Este caso foi classificado como transmissão importada.

O homem de 50 anos, sem histórico de deslocamento ou contato com caso confirmado da doença, procurou atendimento na Triagem Covid do Hospital Municipal após apresentar sintomas gripais leves e está em isolamento domiciliar. Este caso foi classificado como transmissão comunitária.

A Vigilância Epidemiológica monitora e rastreia todos os casos e também contatos próximos dos pacientes confirmados, a fim de evitar a disseminação da doença.

Dos 76 casos confirmados, 56 já estão recuperados, 15 estão em isolamento domiciliar, 3 pessoas estão internadas e o município também contabiliza 2 óbitos.