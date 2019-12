Com gols no segundo tempo, Grêmio vence o São Paulo em Porto Alegre

No duelo de tricolores deste domingo (1º), o Grêmio levou a melhor diante do São Paulo, na Arena do Grêmio. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho derrotou o paulista por 3 a 0, com gols de Luciano (duas vezes) e Vitor Bueno (contra).

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho segue no quarto lugar da Série A, mas agora com 62 pontos e já com pontuação suficiente para confirmar uma vaga direta na Libertadores de 2020. A equipe paulista, com 57, aparece na sexta posição.

O jogo

O primeiro tempo entre as equipes foi bem amarrado, com a primeira finalização saindo apenas aos 22 minutos, quando Luciano cabeceou para fora e quase marcou para o Grêmio. Bruno Alves respondeu na sequência com um chute forte de fora da área bem defendido por Paulo Victor. Aos 32, os gaúchos chegaram perto novamente com Luciano, que finalizou para fora. E, já aos 38, Pepê recebeu passe de Maicon, mas chutou fraco.

Na volta do intervalo, a postura das equipes mudou e ambas começaram a criar chances nos primeiros minutos. O São Paulo assustou com Igor Gomes e Antony, enquanto o Grêmio chegou perto com Everton. Aos dez, Alisson foi derrubado por Antony na área, e Luciano cobrou pênalti com categoria para colocar o Tricolor Gaúcho na frente. No lance seguinte, Alisson cobrou escanteio no primeiro poste, e Vitor Bueno acabou desviando contra sua própria meta. O Grêmio seguiu embalado e chegou ao terceiro aos 16, com Luciano, que recebeu passe de Maicon e ficou na cara de Volpi para liquidar a fatura em Porto Alegre: 3 a 0.