Com gol de Daniel Alves, São Paulo vence o Ceará pelo Brasileirão

Com casa cheia, o São Paulo recebeu o Ceará, pela 15ª rodada do Brasileirão, e fez valer o mando de campo para conquistar uma vitória por 1 a 0. No Morumbi, brilhou a estrela de Daniel Alves, que marcou o único gol do jogo. Com o resultado deste domingo (18), o Tricolor segue na quinta posição e soma agora 27 pontos. Já o Vozão tem 20 e ocupa a 11ª colocação.

O jogo

Estreando com a camisa do Tricolor paulista, Daniel Alves mostrou suas credenciais antes do primeiro minuto de jogo. Depois de receber cruzamento de Reinaldo, o camisa 10 bateu de primeira para boa defesa de Diogo Silva. Aos 12, foi a vez do Ceará chegar com Perigo. Fabinho saiu em velocidade pela direita e tocou para Samuel Xavier, que soltou o pé, mas parou nas mãos do arqueiro Tiago Volpi. A partir daí, as chances só voltaram a aparecer nos minutos finais da etapa inicial.

Já na marca dos 38, Thiago Galhardo quase marcou um gol olímpico no Morumbi. A resposta do São Paulo foi rápida e certeira. Juanfran fez boa jogada e achou Raniel dentro da área. O atacante ajeitou para Daniel Alves, que com categoria escapou da marcação e bateu direto para o fundo das redes, aos 39: 1 a 0. Querendo estragar a festa tricolor, o Vozão voltou ao ataque, aos 42 minutos. Samuel Xavier arriscou o chute da entrada da área e viu Tiago Volpi voar para evitar o empate. Segundos antes do intervalo, Daniel Alves cobrou falta direto para o gol rente à meta alvinegra.

O jogo voltou para o segundo tempo em ritmo acelerado. Logo nos primeiros minutos, o time da casa teve duas chances para ampliar a vantagem. Na primeira, Raniel esbarrou na trave e, na segunda, Antony parou nas mãos de Diogo Silva. Já o Ceará chegou com perigo com João Lucas e Thiago Galhardo. Nos minutos finais do duelo, as equipes testaram o coração do torcedor. Aos 39, Raniel quase ampliou para o São Paulo. E, aos 45, o Vozão assustou depois de boa jogada de Samuel Xavier, mas Matheus Gonçalves não conseguiu completar para o gol.