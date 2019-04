Com Giba no time, Brasil inicia o Circuito Mundial no Norte da Itália

Rio de Janeiro – O time brasileiro de vôlei na neve terá sua segunda experiência na temporada 2019, a primeira em que a modalidade recebeu um Circuito Mundial organizado pela Federação Internacional de Voleibol. A disputa começa nesta sexta-feira, já pela fase de grupos, na montanha de Plan de Corones, na região Norte da Itália.

Na primeira etapa, na Áustria, no último fim de semana, o time brasileiro ficou na quinta colocação, ao ser superado pela equipe austríaca, que conquistou posteriormente o ouro.

A disputa no vôlei na neve é composta por três titulares e existe a possibilidade de um atleta reserva. A equipe brasileira é formada por Giba, campeão olímpico no voleibol de quadra (2004), Márcio Araújo, vice-campeão olímpico no vôlei de praia (2008), e dois jovens atletas do vôlei de praia: Pedro Resende e Gabriel Gouveia.

“Na primeira vez que vi neve, já foi para jogar o torneio (risos). Realizamos alguns treinos antes da primeira etapa, mas ainda estamos ajustando, estamos entendendo a movimentação e como se jogar a modalidade”, disse Pedro, que é filho do campeão olímpico Ricardo Santos.