Com estoques baixos, Banco de Leite do HU busca novas doadoras

O Banco de Leite do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em Cascavel está com o estoque baixo e precisa de doação de leite materno para os bebês que estão em atendimento no hospital.

Segundo a nutricionista Poliana Nicole Becker, a demanda é alta já que o leite pasteurizado na unidade serve como alimento para os bebês prematuros, os menores de um ano e também os bebês internados na UTI Neonatal e na UTI pediátrica. “Em algumas semanas temos doações diárias, mas o estoque está baixo e de algum tempo para cá estamos precisando de novas doadoras, pois a demanda continua alta”, explica Poliana.

QUEM PODE DOAR

Toda mulher que estiver amamentando e saudável pode doar. Para começar a doar, a mãe precisa ir até o Banco de Leite Humano para receber algumas orientações sobre como proceder. Após a primeira doação, as mães recebem frascos esterelizados que são coletados semanalmente na residência das doadoras.

O Banco de Leite Humano fica anexo ao HU de Cascavel com entrada pela rua paralela à Avenida Tancredo Neves. O horário de atendimento do Banco de Leite é das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 12h aos sábados e domingos.

*Durante o feriado de Carnaval (24/25 e 26 de fevereiro), o Banco de Leite ficará aberto das 8h às 12h, e não é necessário agendar horário.