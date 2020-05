Com 37 pontos, 3ª etapa da vacinação começa segunda

A terceira etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe começará na segunda-feira (11) em Cascavel. No total, serão 37 pontos de imunização no Município, incluindo nove no interior, sendo todos em unidades de saúde (confira na tabela). O atendimento será das 8h às 16h45.

Vale destacar que o Dia D da Campanha, que seria realizado no sábado (9), foi cancelado pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil.

Cascavel recebeu mais uma remessa de 36 mil doses de vacina do governo federal. Essa terceira etapa será dividida em duas etapas, uma vez que a campanha contra influenza foi ampliada até junho. Assim, de 11 a 17 de maio serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, portadores de deficiência, gestantes em qualquer fase de gravidez e puérperas com até 45 dias após o parto.

Já de 18 de maio até 5 de junho o foco será a imunização de adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das redes pública e privada de Cascavel. Para esses públicos, será necessário apresentar um documento para provar a idade e os educadores devem apresentar algum documento que comprove vínculo com instituição de ensino.

A vacinação será apenas nas unidades de saúde. “As unidades destinadas para o atendimento à covid e à dengue não farão a aplicação de vacinas em Cascavel. Além disso, as unidades que serão pontos de imunização somente atenderão para a vacinação de influenza”, destaca a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval. (Confira a tabela abaixo).

Vale reforçar que todos os grupos prioritários poderão se vacinar na última etapa da vacinação, isso inclui as pessoas que atendem aos perfis tanto da primeira etapa da campanha – profissionais da saúde e idosos acima de 60 anos – como da segunda etapa de vacinação.