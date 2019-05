Com 30 traficantes detidos, GDE conta com denúncias

No primeiro quadrimestre do ano foram presos e apreendidos na área da 15ª SPD (Subdivisão Policial) pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais) 30 traficantes. A maioria foi em Cascavel. “A importância do combate desse crime é que ele acaba fomentando outros delitos como crimes patrimoniais, furtos e roubos que são cometidos pelos usuários de drogas para sustentarem o vício”, explica o delegado do GDE Thiago da Silva Teixeira.

Ele ressalta a importância das denúncias para que a polícia possa chegar a pontos de venda: “Sempre apuramos denúncias que chegam até nós. A família detida na quarta-feira é exemplo disso”.

Os canais para denúncias são os telefones 197 e 181, e ainda pessoalmente, no GDE. Em todos os casos o sigilo da fonte é garantido.