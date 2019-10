Coluna bandeirada do dia 31 de outubro de 2019

Enduro em Guarapuava

O Campeonato Paranaense de Enduro FIM terá a sétima e penúltima etapa da temporada domingo em Guarapuava. As inscrições seguem abertas no site do Trail Clube Entre Rios pelo site www.tcer.com.br. A taxa antecipada é R$ 30 e no local da prova, R$ 150.

Cascavel de Ouro começa com treinos extraoficiais

A 33ª Cascavel de Ouro começa hoje no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, com a realização de treinos extraoficiais.

Os treinos da Gold Classic, que fará a preliminar, terão duração de 45 minutos cada um e estão programados para 8h, 10h25, 3h30 e 15h55. Já os treinos da Cascavel de Ouro terão duração de 90 minutos e serão às 8h50, às 11h15, às 14h20 e às 16h45.

Os pilotos e equipes que estarão na mais tradicional prova do automobilismo paranaense chegaram ontem à cidade e à tarde o Autódromo Zilmar Beux já começou a viver os agitos da prova, com a montagem dos boxes.

Bento e Zandoná querem afundar o autódromo hoje

A dupla Paulo Bento/Leandro Zandoná irá participar dos treinos extraoficiais da Cascavel de Ouro a serem realizados hoje. A ideia da dupla é afundar a pista do Autódromo Zilmar Beux.

Segundo Paulo Bento, o dia de hoje será para andar o maior número de voltas possíveis. O carro é novo, um Chevrolet Onix, que fez apenas a prova do Turismo Nacional no fim de setembro, em Cascavel, e a Final do Campeonato Paranaense. “Quanto mais andarmos melhor, tanto para melhorar o carro quanto para detectarmos problemas e possíveis quebras”, frisa Paulo Bento.

Caíto e Felipe Carvalho formam dupla familiar

Pela primeira vez os irmãos Caíto e Felipe Carvalho vão correr em dupla na Cascavel de Ouro. Nos anos anteriores eles corriam em carros diferentes, tendo como parceiros estrelas de outras categorias.

Segundo Caíto, neste ano, em dupla, se vencerem, os dois serão campeões. Nos anos anteriores a classificação seria diferente.

Já Felipe diz que chegou a hora de formar a dupla de irmãos depois da experiência de ter competido com diferentes pilotos. “A decisão foi conjunta, tanto minha quanto do Caíto, e do pai, Caio, que chefia a equipe. Estaremos fortes e vamos uma fazer uma excelente corrida. Se vamos brigar pela vitória, será consequência da prova”, completa Felipe.

Os irmãos Caíto e Felipe Carvalho estão entre os cotados à vitória na Cascavel de Ouro

Crédito: Vanderley Soares

Evento na FIA

O piloto João Rosate, líder da temporada 2019 da Sprint Race e que recentemente conquistou o título da Sprint International Cup, foi indicado pelo piloto português Lourenço Beirão para o FIA Motorsport Games 2019. Beirão compôs o grid da competição como convidado e como uma forma de retribuir toda acolhida e carinho que o piloto recebeu da organização e do elenco da Sprint Race durante a disputa realizada neste mês de outubro pela categoria brasileira.

Endurance Brasil

O Endurance Brasil volta a Santa Cruz do Sul sábado para sua sétima e penúltima etapa e o momento é de definições, com equipes com calculadora e tabela de pontuação na mão. Foram três vitórias em seis corridas do AJR #65 de Nilson e José Roberto Ribeiro, que deram a liderança à dupla de pai e filho de Campo Grande (MS), que somam 535 pontos, enquanto os segundos colocados e líderes da GT3, Xandy e Xandinho Negrão, com a Mercedes GT3 #09, têm apenas 20 pontos de diferença na tabela.