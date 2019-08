Coluna Bandeirada do dia 3 de agosto de 2019

Edivan disputará o Paranaense de Kart

Depois de ser o nono colocado da categoria Super Sênior no Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, Edivan Monteiro confirmou participação no Campeonato Paranaense de Kart, que será disputado em Campo Mourão nos dias 1º e 2 de novembro. Desde já o piloto da equipe Cascavel Diesel surge como um dos cotados ao título.

Edivan foi um dos 13 cascavelenses que disputaram o Brasileiro. Ele considerou no nono lugar na categoria Super Sênior um bom resultado, mas ressalta que poderia ser melhor. No entender de Edivan, ele tinha condições de terminar a competição entre os cinco mais bem colocados. Sua opinião é embasada pela performance nos treinos e na prova final. Edivan largou em nono e levou uma pancada logo na largada, abandonando a primeira prova classificatória. Na segunda, conquistou o 15º lugar, o que lhe garantiu a 20ª posição no grid de largada da Pré-Final. Entre toques pneus furados, terminou em 20º na Final, Edivan pode mostrar o veneno dos cascavelenses, quando de 20º, conquistou a nona colocação. “Se não fosse os toques e pneus furados, certamente estaria no pódio. O equipamento rendeu bem”, afirma Edivan.

Já na próxima semana Edivan inicia a sua preparação para o Campeonato Paranaense. “Em função do trabalho, não poderei disputar a Copa Brasil. Vou me dedicar ao Paranaense para brigar pelo título”, completa Edivan.

F-1 tem última prova antes das férias

Depois das emoções do GP da Alemanha, mais em função da chuva, a Fórmula 1 terá neste domingo o GP da Hungria, a 12ª etapa do Mundial de Pilotos. Esse será o último GP antes das férias europeias, que obriga as equipes com sede no continente a darem férias a seus funcionários. O calendário retorna no dia 30 deste mês, com a realização do GP da Bélgica. Na Hungria, o alemão Sebastian Vettel precisa levar seu Ferrari à vitória para impedir que o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, deslanche. Hamilton lidera o campeonato, com 225 pontos, seguido de Valtteri Bottas (184), Max Verstappen (182) e Vettel (141 pontos).

Felipe Drugovich disputa 5ª etapa do F-3 Fia na Hungria

A Fórmula 3 FIA chega ao leste europeu para a disputa de sua quinta rodada dupla neste sábado e domingo, abrindo a segunda metade de sua temporada. Novamente competindo como evento preliminar da Fórmula 1, o campeonato tem a participação do brasileiro Felipe Drugovich, que compete pela equipe inglesa Carlin Buzz Racing em um grid com 30 pilotos do mundo todo.

O Autódromo Hungaroring já é conhecido por Felipe Drugovich, campeão do Eurofórmula 3 Open no ano passado com 14 vitórias em 16 corridas realizadas. “Treinamos no circuito de Hungaroring na metade de abril, por dois dias. Os testes foram positivos, encontramos um bom setup, e isto nos deixa bastante animados para a rodada do final de semana”, aposta Felipe Drugovich, 19 anos.

No intervalo de cerca de três semanas entre o compromisso deste fim de semana e a etapa anterior, disputada em Silverstone, a Carlin Buzz Racing e Felipe Drugovich trabalharam na sede da equipe, na Inglaterra. “Como treinamos na Hungria, sabemos o que é necessário para melhorar esse setup. Então trabalhamos nisto, visando especialmente um acerto adequado para o pneu médio que utilizaremos neste fim de semana e também para a tomada de tempos”, conta o paranaense de Maringá.

Nas primeiras rodadas do ano Felipe Drugovich não chegou aos resultados desejados nas sessões classificatórias. Depois, nas corridas, o piloto brasileiro invariavelmente era rápido, conquistando diversas posições. “Estamos rápidos nas provas, consigo ultrapassar muita gente, inclusive marquei a melhor volta em uma delas”, recorda o brasileiro. “Agora, depois deste trabalho na sede da Carlin, esperamos ser rápidos também na tomada de tempos”.

João Matos

Com 16 anos, o mineiro João Matos (Verde Campo/Sicoob/MGM/Grupo Banminas/Academia Turner Prime) disputou pela primeira fez o Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado, em Cascavel. Na primeira fase ele disputou a categoria Codasur e na segunda a Graduados. João se classificou em 17º na categoria Codasur e na Graduados conquistou um excelente sexto lugar.

Muita velocidade

Setembro, outubro e novembro será de muita velocidade em Cascavel com provas de categorias como Turismo Nacional, Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge, Copa HB20, Stock Car, Stock Light e Cascavel de Ouro.