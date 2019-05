Coluna Bandeirada do dia 28 de maio de 2019

Pagenaud vence as 500 Milhas

O francês Simon Paagenaud, da Penske/Chevrolet, venceu a 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, disputada domingo. Em segundo se classificou o norte-americano Alexander Rossi, da Anbdretti/Honda; ao passo que o japonês Takuma Sato, da RRL/Honda, foi o terceiro colocado. Tony Kanaan, da Foyt/Chevrolet, foi o melhor brasileiro, ao conquistar o nono lugar. Matheus Leist, também da Foyt/Chevrolet, chegou em 15º, ao passo que Helio Castroneves, da Penske/Chevrolete, terminou em 18º. Com a vitória em Indianópolis, Pagenaud lidera o campeonato da Fórmula Indy, com 250 pontos. Josef Newgarden é o vice-líder, com 249, enquanto Alexander Rossi ocupa a terceira colocação, com 228 pontos.

Metropolitano termina com 121 pilotos no grid

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel chegou ao fim no último sábado, com a realização da quarta etapa. A promoção e a organização foram do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

A prova de encerramento do certame contou com a participação de 121 pilotos.

Agora o kartódromo cascavelense passa a ser preparado para a realização do Open do Brasileiro, que será disputado de 27 a 29 de junho. De 15 a 27 de julho, Cascavel irá sediar o Campeonato Brasileiro.

Os vencedores da quarta e última etapa foram Filipe Vriesman (Mirim), Gabriel Moura (Cadete), Guilherme Quinteiro (Júnior Menor), Pedro Aizza (Júnior), Júnior Flores (Novatos), Bruno Bertoncello (Graduados), Valdemiro Saraiva Neto (Sênior B), Danillo Ramalho (Sênior A), Manoel Queiroz Neto (Super Sênior), Thiago Lamberti (Shifter), Rodrigo Vicente (F-4 Graduados), Guilherme Zimmermann (F-4 Sênior), Paulo Sant’Anna (F-4 Super Sênior Master) e Eduardo Tanabe (F-4 Super).

Já os campeões são Artur Bessa (Mirim), Gabriel Moura (Cadete), Rafael Vasco (Júnior Menor), Luís Trombini Neto (Júnior), Júnior Flores (Novatos), Murilo Fiore (Graduados), Thiago Lamberti (Shifter), Valdinei Baté (Sênior B), Júlio Conte (Sênior A), Valdeno Brito (Super Sênior), Lucas Trancozo (F-4 Graduados), Jeferson Tierling (F-4 Sênior), Eduardo Tanabe (F-4 Super Sênior) e Luiz César Schroeder (F-4 Super).

Classificação final/5 primeiros

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Artur Bessa Motta 75

2º) Augustus Toniolo 58

3º) Filipe Vriesman 22

4º) Theo Salomoão 17

5º) Pedro Copobianco 12

Categoria Cadete

1º) Gabriel Moura 68

2º) Akyu Myasava 58

3º) Heitor Dall Agnol 49

4º) Romullo Ribas 43

5º) Firás Fahs 36

Categoria Júnior Menor

1º) Rafael Vasco 30

2º) Nicolas Men de Oliveira 22

3º) Guilherme Quinteiro 18

4º) Gabriel Pinto 17

5º) Maria Nienkotter 17

Categoria Júnior

1º) Luís Trombini 58

2º) Samuel Cruz 35

3º) Pedro Aizza 22

4º) Lucas Staico 18

5º) Enzo Silveira 18

Categoria Novatos

1º) Júnior Flores 84

2º) Gustavo Moura 40

3º) Pedro Perdoncini 18

4º) José Antonio Neto 16

5º) Gustavo Vicelli 9

Categoria Sênior A

1º) Júlio Conte 58

2º) Alain Disdeli 40

3º) Victro Hugo Brochado 39

4º) Marcos Fernandes 33

5º) Márcio do Lago 32

Categoria Sênior B

1º) Valdinei Bate 47

2º) Tiago Schweiger 41

3º) Diogo Balen 37

4º) Valdemiro S. Neto 20

5º) Joelson Alves 20

Categoria Super Sênior

1º) Valdeno Brito 50

2º) Márcio do Lago 40

3º) Edivan Monteiro 37

4º) Osvaldo Drugovich Júnior 37

5º) Markeson Marques 32

Categoria F-4 Graduados

1º) Lucas Silva Trancozo 40

2º) Gustavo Marques 28

3º) Rodrigo Vicente 20

4º) Rafael Smaniotto 20

5º) Marcos Trancozo 20

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Eduardo Tanabe 86

2º) Paulo Santana 20

3º) Andre Napoli 16

4º) Marco Adriano 14

Categoria F-4 Super

1º) Luís César Schroeder 67

2º) Sandro Frare 59

3º) Milton dos Santos 51

4º) Jhonatan Ribeiro 50

5º) Rodrigo Batista 22

Categoria F-4 Sênior

1º) Jefferson Tierling 49

2º) Edaurdo Souza 40

3º) Claudecir Guligurski 35

4º) Guilherme Zimmermann 22

5º) Luciano Garcia 22

Categoria Shifter

1º) Thiago Lamberti 22

2º) Marcelo Dhchfi 17

3º) Mauricio Lobato 17