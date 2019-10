Coluna bandeirada do dia 25 de outubro de 2019

Mercedes-Benz Challenge

A penúltima etapa do Mercedes-Benz Challenge será disputada domingo no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), indicando os principais candidatos ao título da temporada que ganhou em emoção com as últimas etapas que tiveram os líderes perdendo muitos pontos de vantagem. Raijan Mascarello entrou, definitivamente, na disputa em que defende o título conquistado em 2018 na CLA45AMG Cup.

Felipe e Caíto Carvalho buscam pódio na Copa HB20 no Velopar

Depois das emoções de Cascavel, os irmãos Felipe e Caíto Carvalho estão de volta às pistas neste fim de semana, quando buscam o pódio na sexta etapa da Copa HB20, a ser disputada no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Na etapa de Cascavel, disputada nos dias 5 e 6 deste mês, Caíto conquistou o pódio na Corrida 2, no domingo, enquanto Caíto sofreu um acidente espetacular, capotando no Curvão.

Felipe diz que aproveitará ao máximo os treinos de hoje, planejando largar nas primeiras filas do grid de largada. “Vamos trabalhar para estar no pódio no sábado e no domingo”, diz Felipe.

Já Caíto Carvalho, diz que a meta é estar entre os primeiros colocados, para recuperar os pontos que deixou de marcar em Cascavel em função do acidente. “A prova de Cascavel já é passado. Agora é pensar em pódios”, finaliza Caíto.

Classificação da categoria Pró na Copa HB20

Pos. Piloto Pontos

1º) Diego Augusto 111

2º) Raphael Abbate 109

3º) Adriano Rabelo 96

4º) Edgar Favarin/Odair dos Santos 79

5º) Roger Sandoval 71

6º) Felipe Carvalho 63

7º) Caito Carvalho 51

8º) Fernando Júnior 43

9º) Vitor Genz 40

10º) Chris Bornemann/Lucas Bornemann 39

Paranaense de Kart tem inscrições com desconto até o próximo dia 8

As inscrições com desconto de 40% para o Campeonato Paranaense de Kart terminam no dia 8 de novembro. Até lá as taxas serão de R$ 240 para as categorias Mirim e Cadete; R$ 600 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior e F-4; e R$ 420 para a categoria Light.

A partir do dia 9 e na secretaria da prova, as taxas de inscrições passam para R$ 400 para as categorias Mirim e Cadete: R$ 1.000 para as categorias Júnior Menor, Júnior, Novatos, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior e F-4; e R$ 700 para a categoria Light.

A competição será disputada de 13 a 16 de novembro em Campo Mourão, na região oeste do Paraná. A promoção e organização são da Associação dos Kartistas de Campo Mourão (Akartcam), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). A expectativa é da participação de pilotos de pelos seis estados.

O regulamento e a programação estão site da FPrA no endereço http://fpra.com.br/site/regulamentos/regulamento-kart/.

Muggiati tem boa estreia no automobilismo internacional

O paranaense José Luiz Muggiati Neto, da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte, fez boa estreia no automobilismo internacional. No último fim de semana ele disputou a etapa de encerramento do Campeonato Italiano de Fórmula 4, no Autódromo de Monza. Essa é a primeira vez que o atual campeão brasileiro de kart da categoria Graduados disputa uma prova de monoposto.

Com 31 participantes, sendo 18 rookies, a etapa teve três provas. No treino classificatório, Muggiati foi prejudicado por um pneu furtado, que fez com que ficasse com a 28ª colocação do grid de largada das três provas, todas disputadas com chuva. Na primeira prova, já estava em 20º quando levou um toque que o tirou da corrida. Na segunda, fez uma ótima largada, estava em 18º quando perdeu algumas posições e finalizou em 22º, 11º entre os rookies. Na última corrida, quando a largada foi com safety car, Muggiati fez boa largada e conquistou a 16ª colocação, sexto entre os rookies.

Segundo Muggiati, sua primeira experiência internacional foi boa porque foi competitivo e pôde constatar evolução desde o primeiro treino. “Estou satisfeito com minha performance e agora vamos analisar as opções para o futuro”, completa Muggiati, que retorna ao Brasil no próximo domingo, depois de participar de mais um treino no Autódromo de Cervesina, com um dos carros da equipe DR Racing.