Coluna Bandeirada do dia 25 de maio de 2019

Firás Fahs dá sequência a “maratona”

Depois de ter vencido a categoria Cadete no Citadino e Kart de Foz do Iguaçu no último sábado, Firás Fahs dá sequência à “maratona” e neste sábado disputa a Final do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A sequência de provas termina no próximo fim de semana, quando o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção disputará o Campeonato Sul-Americano, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Gurgacz sente falta de corridas

Pedro Gurgacz, da equipe Eucatur/Hospital São Lucas, será um dos cascavelenses que irão disputar o Campeonato Brasileiro de Kart, de 15 a 27 de julho no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Ele irá disputar a categoria Shifter.

Por não ter esta categoria nas três primeiras etapas do Campeonato Metropolitano de Cascavel, Pedro está sem competições desde o início do ano. Ele diz sentir falta das provas em sua preparação para a competição nacional: “Treinamos bastante, mas a falta de ritmo de competição é sentida. Treino é treino e corrida é corrida. Espero que no Open venham muitos competidores de outros estados para que possamos fazer uma comparação em relação aos concorrentes”, completa Pedro Gurgacz.

Cadete terá duelo Paraná X Santa Catarina

A quarta e decisiva etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, que será disputada neste sábado no Kartódromo Delci Damian, terá o confronto Paraná X Santa Catarina na categoria Cadete.

Estarão no duelo o paranaense Akyu Myasava, que corre em casa, e o catarinense Gabriel Moura. Akyu lidera o campeonato, com 57 pontos, e Gabriel tem 48. O paranaense Romullo Ribas ainda tem chances matemáticas de conquistar o título, mas, para isso, precisa vencer as duas baterias e torcer para que Akyu não esteja entre os nove mais bem colocados na prova.

Akyu lidera a competição desde a primeira etapa e, correndo em casa, conta com o apoio da torcida. A vantagem de nove pontos lhe permitirá correr com o regulamento e evitar uma disputa mais acirrada com Gabriel Moura pela vitória. Os dois se preparam para disputar o Campeonato Brasileiro, marcado para Cascavel no período de 15 a 27 de julho.

Marcos Fernandes quer a vitória na última etapa

Com poucas chances de ser campeão da categoria Sênior A na etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, Marcos Fernandes dos Santos foca na vitória. Vice-líder da categoria Sênior A, com 33 pontos, para ser campeão ele precisa ganhar a prova, vencendo as duas baterias e torcer para que o londrinense Júlio Conte, líder com 51 pontos, não seja o sétimo colocado.

Marcos Fernandes destaca que irá buscar a vitória e fará alguns testes com o chassis Tony Kart. “Vamos disputar o Brasileiro com o Tony Kart. Com poucas chances de título, andarei em um ritmo mais forte, projetando uma situação de Brasileiro”, frisa o piloto da equipe JFS Guindastes.

Globo

Quem gosta de automobilismo terá um domingo especial. A Globo mostra o GP da Mônaco de Fórmula 1, com largada às 10h20.

Bandeirantes

Já à tarde, a Bandeirantes transmite ao vivo as 500 Milhas de Indianápolis.

Cacá é pole

O Brasil vai largar na pole position novamente no Jaguar I-PACE eTROPHY com Cacá Bueno. Vencedor de duas provas no ano, Cacá fez a melhor volta do classificatório do GP da Alemanha sexta-feira com o tempo de 1m26s672. Sérgio Jimenez, que também faz parte da equipe Jaguar Brazil Racing, completou a dobradinha na primeira fila do grid com 1m26s838. A prova de Berlin tem largada prevista para as 10h15 (horário de Brasília).