Coluna Bandeirada do dia 25 de abril de 2019

A Porsche Cup desembarca sábado em Curitiba para a segunda etapa da temporada-2019. Enzo Elias lidera a Classe 3.8 com 40 pontos, após um ótimo desempenho na primeira etapa em Interlagos – com pole position, vitória e segundo lugar no fim de semana. Ele chega à capital paranaense focado não apenas em buscar mais uma vitória, mas também em ampliar a liderança do campeonato.

Firás torce por chuva no Sul-Brasileiro

Firás Fahas, da equipe Cellshop/SOS Proteção, será um dos representantes do Paraná na categoria Cadete no 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, que começa hoje no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita no Rio Grande do Sul. A competição vai até sábado, quando serão conhecidos os vencedores da primeira etapa.

Firás viajou para o Rio Grande do Sul de olho nas previsões do tempo. O piloto de Foz do Iguaçu torce para que a competição seja com chuva. No mês passado ele treinou três dias no Velopartk e todos foram com chuva. “Conseguimos um bom acerto para a chuva. Se a prova for com pista seca, teremos que iniciar do zero na preparação do equipamento. Há possibilidade de que chova durante toda a competição. Estou fazendo pedidos a São Pedro”, frisa Firás.

Esta será a segunda participação de Firás Fahs no Campeonato Sul-Brasileiro. No ano passado, quando a competição foi disputada em Londrina, em etapa única, Firás sofreu com acidentes e toques. Uma batida na final deixou o chassi de seu kart torto, o impedindo de lutar pelas primeiras colocações.

Boa fase empolga Akyu Myasava

Em boa fase, Akyu Myasava inicia sua participação no 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart empolgado. O piloto da equipe EMS Farmacêutica/Flabom disputa a partir de hoje a primeira etapa da competição, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Akyu lidera o Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel e quer manter essa boa fase também no Sul-Brasileiro, quando enfrentará muitos competidores com quem mede forças em Cascavel e também se defrontarão no Brasileiro, que será disputado em Cascavel, de 15 a 27 de julho. “O Sul-Brasileiro é uma das três mais importantes competições do Brasil. Volta a ser disputado em três etapas, uma em cada estado do Sul. Será importante iniciar entre os primeiros na classificação. O equipamento tem apresentado boa performance e estou confiante”, conclui Akyu.

Romullo Ribas tem semana de estreia

A primeira etapa da 22ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart marcará a estreia de Romullo Ribas na pista do kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). O evento começa hoje e vai até sábado.

Inscrito na categoria Cadete, o Menino de Ferro está pronto para o desafio e espera alcançar bom resultado na primeira competição nacional de kart em 2019. Além de pontuar para o Sul-Brasileiro, as provas servirão como treinamento para o Sul-Americano, evento internacional de kart, que será realizado na mesma pista, de 28 de maio deste mês a 1º de junho.

Márcio do Lago

Márcio do Lago, da equipe Sicredi, será o segundo representante de Cascavel no 22º Campeonato Sul-Brasileiro de Kart, que começa hoje no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Márcio irá disputar a categoria Super Sênior e espera conquistar o título que lhe escapou no ano passado, em Londrina.

Velocidade na Terra

Vai ter início domingo o Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra de São José dos Pinhais, com organização e promoção de Manoel Rodriguez e Leandro Stadler, da RS Motorsport Eventos. A primeira etapa terá o patrocínio de Militec-1, Pelikano e Toyota Barigui, o apoio da Monster Energy, Só Carrão, Auto Peças Kobber, Alvo Plotagens, CSM Comércio, Sítio Bela Vista e Piteco Park, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).